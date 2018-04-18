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Trabzon'daki cinayette sır perdesi aralandı

Trabzon'da geçen yıl ortadan kaybolan Mehmet Tüysüz'ün (40) cesedi, polis tarafından gözaltına alınan M.S.'nin ifadelerinin ardından, Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü yakınlarında brandaya sarılı halde bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:08
Trabzon'daki cinayette sır perdesi aralandı

Kentte inşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Tüysüz, 29 Eylül 2017 günü bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Polise başvuran ailesi, hayatından endişe ettikleri Tüysüz'ün, bir süre önce boşandığı eşi ile sevgilisinden şüphelendiklerini söyledi. Polis ekipleri, yapılan incelemelerde Mehmet Tüysüz'ün son olarak Çömlekçi Mahallesinde görüldüğünü tespit etti. Bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tüysüz'ün bir araçla kaçırıldığını belirledi.

ESKİ EŞ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olayda kullanılan araç, bir süre sonra İzmit'te bulundu. Araçta yapılan incelemelerde kan izlerine rastlandı. Ailesinden alınan örneklerle karşılaştırılan kan izlerinin Tüysüz'e ait olunduğunu belirleyen ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Tüysüz'ün boşandığı eşi İ.P. ile sevgilisi A.Ö. ve arkadaşı Ö.F.Ü., tutuklandı. Ekipler, kentte uzun süredir birçok noktada kazı yaparak Tüysüz'ün cesedini aradı, ancak sonuç alınamadı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ, CESEDİN YERİNİ SÖYLEDİ

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Tüysüz'ün cinayete kurban gittiğini belirleyen polisler, olaya karıştığı tespit edilen M.S.yi ise dün gece saatlerinde yapılan operasyonla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan M.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.S.'nin alınan ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, Sera Gölü çevresinde arama yaptı. M.S.'nin tarif ettiği, Söğütlü Mahallesi, Esentepe/Çadır Dağı mevkiinde kazı çalışması yapan ekipler, brandaya sarılı erkek cesedi buldu.

Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin yapılan otopside, 2 çocuk babası Mehmet Tüysüze ait olduğu belirlendi. Tüysüzün cenazesinin, Yomra ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:08
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