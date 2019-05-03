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Trabzon'da uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Senaryo gereği pistte kaza kırıma uğrayan uçaktan çevreye savrulan ve denize düşen yolcuların helikopter ve botlarla kurtarıldığı tatbikat gerçeği aratmadı- İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu: "Tatbikat sırasında yağmur yağıyordu. Olumsuz hava şartlarına rağmen çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi"

03 Mayıs 2019 Cuma 12:59
Trabzon'da uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

TRABZON (AA) - Trabzon Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, senaryo gereği İstanbul Havalimanından gelmekte olan, 64 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan yolcu uçağının Trabzon Havalimanına teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle pistten kayarak kaza kırıma uğraması canlandırıldı.

Kaza sonucu yanan uçak maketinin söndürüldüğü tatbikatta, önce kimyasal madde kontrolünün ardından çevreye savrulan yolcular, kurtarma ekiplerince alanda kurulan sahra çadırında yapılan müdahalenin ardından ambulanslara taşındı.

Senaryo gereği 3 parçaya ayrılan uçaktan denize düşen yolcular ise helikopter ve botlarla kurtarıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı.

Tatbikata, Trabzon UMKE'den 80 personel ve 5 UMKE aracı, bir mobil komuta ve iki lojistik aracı, 112 acil ekiplerinden 15 personel ve biri 4 yataklı olmak üzere toplam 5 ambulans, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 34 personel, birer sahil güvenlik botu, helikopter, Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma botu, AFAD Müdürlüğünden 5 personel ve bir araç, Trabzon Liman Başkanlığından 3 personel, Kıyı Emniyeti Müdürlüğünden 8 personel ve 1 bot, Trabzon Büyükşehir Belediyesinden bir itfaiye aracı ve 5 personel, Trabzon Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinden iki personel katıldı.

Tatbikat hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç, Tibbi Cihaz ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu, yaklaşık 250 personelle Trabzon Havalimanında düşen bir uçak simülasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Senaryo gereği havalimanına iniş tekerleği koyduktan sonra teknik sebepler ve olumsuz şartlardan dolayı kontrolünü kaybeden ve bir kısmı denize düşen bir uçak kazasını canlandırdıklarını aktaran Çakıroğlu, "Tatbikat sırasında yağmur yağıyordu. Olumsuz hava şartlarına rağmen çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Umarım bu tür vakalarla karşılaşmayız. Karşılaşınca hazırlıklı olmanın gerekliliği ortaya konulmuş oldu." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 12:59
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