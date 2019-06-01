Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı Araklı ilçesinde dere yatağına düşen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde 61 NY 049 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Araklı Jandarma Komutanlığı, 112 Acil ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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