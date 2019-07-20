Trabzon’da ticari taksi denetimi

Trabzon’da,ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 315 araç kontrol edildi, 20 araca 2 bin 794 lira para cezası kesildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde, ticari taksi ve taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde taksilerin; kısa mesafe, taksimetre, fiyatta pazarlık, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve kötü hava şartlarında yolcu alıp almadığı, bozuk para, yabancı turistler, sigara ve alkol kullanımı gibi konulara uyup uymadığı kontrol edildi.

İl genelinde yapılan denetimlerde kontrol edilen 315 araçtan; 12 araç ve sürücüsüne trafik işaret ve levhalarına uymamak, 1 sürücüye seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 3 araç ve sürücüsüne trafik düzeni ile alakalı yasak ve kurallara uymamak, 2 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 1 araç ve sürücüsüne muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye de taksimetre kullanmamak olmak üzere toplam 20 araç ve sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 794 lira cezai işlem uygulandı.