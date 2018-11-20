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Trabzon'da terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri olduğu ileri sürülen kişi ve eşi yakalandı

20 Kasım 2018 Salı 16:23
Trabzon'da terör operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri olduğu ileri sürülen kişi ve eşi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu İdlib bölgesindeki suikast ve eylemlere katıldığı belirlenen, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde üst düzey emir konumunda olduğu iddia edilen A.G. ile eşi D.B.G. yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, flaş bellek, 2 cep telefonu ile üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:23
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