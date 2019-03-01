Trabzon'da spor taban birliklerinden Bakan Albayrak'a teşekkür





TRABZON (AA) - Spor Taban Birlikleri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Trabzon'da spor camiasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Spor Taban Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da bulunan futbol sahalarındaki tesis sorunlarının çözümüne katkıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, spor taban birliklerinden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Hakem ve Gözlemciler Derneği, Saha Komiserleri Derneği ve kulüp başkanlarının teşekkür ettikleri vurgulandı.

Özelikle Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan doğal çim ve sentetik çim saha arasındaki alana çift taraflı tribün yapılması ve tribünlerin altında amatör kulüpler için soyunma odalarına yer verilmiş olmasının, spor camiası tarafından sevinçle karşılandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzon sevdalısı olan Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a üstün ve özverili katkılarından ötürü bir defa daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spor taban birlikleri olarak bizler, bugün Millet Parkı içerisinde, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alanda yüzyıl önce de var olan Yavuz Selim Sahası'nın alt yaş grupları için yaşatılması gerektiğine de yürekten inanıyoruz. Sayın Bakanımızın bu talebimize de destek olacağından kuşkumuz yoktur."







