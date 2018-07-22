Trabzon'da şov devam ediyor! Bir transfer daha KAP'a bildirildi
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, Vahid Amiri'nin transferinden sonraFabian Castillo için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.22 Temmuz 2018 Pazar 16:49
Vahid Amiri’ye imzayı attıran Trabzonspor, hız kesmiyor.
Kulüpten, Fabian Castillo transferi için futbolcunun kulübüyle görüşmelere başlandığı açıklandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla.
YORUM YAZ