Trabzon’da sis Trabzon’da şehir merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Trabzon’da şehir merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sahil kesimlerinde görüş mesafesini düşürdü. Şehir merkezinde de zaman zaman etkisini gösteren sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Balıkçı tekneleri de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle denize açılamazken, Karadeniz Sahil Yolu’nda karayolları tarafından ‘Yoğun sis yavaşlayınız’ uyarıları yapılıyor.

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