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Trabzon’da şiddetli yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşım normale dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trabzon için bugün ’sarı alarm’ vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağışın etkisini yitirmesi ile ulaşımın durduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik akışı başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 01:41
Trabzon’da şiddetli yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşım normale dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trabzon için bugün ’sarı alarm’ vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağışın etkisini yitirmesi ile ulaşımın durduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik akışı başladı.


Akçabat ilçesi Söğütlü meviinden şehir merkezi istikametine ve Yomra ilçesinden Rize istikametine Karadeniz Sahil Yolu’nda oluşan aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşım durmuş, Yomra ilçesinde sahil yolu ulaşımı iç yoldan verilmeye başlanmıştı. Yağışın etkisini yitirmesi ve belediye ekiplerinin özverili çalışması ile yollardaki su birikintileri azaldı, ulaşım normale dönmeye başladı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 01:41
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