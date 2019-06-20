0553 313 94 23

Trabzon’da şiddetli yağış beklentisi korkutuyor

Trabzon’un Araklı ilçesini Bayburt’a bağlayan karayolunda Çatak-Cevizin Suyu mevkiinde heyelan meydana geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:08
Trabzon’da şiddetli yağış beklentisi korkutuyor

Trabzon’un Araklı ilçesini Bayburt’a bağlayan karayolunda Çatak-Cevizin Suyu mevkiinde heyelan meydana geldi. Karayolu, Çamlıktepe mahallesinde önceki gün meydana gelen heyelanın ardından 2. bir noktada daha ulaşıma kapandı.


Araklı ilçesinin Çatak-Cevizin Suyu mevkinde oluşan heyelan Araklı- Bayburt bağlantı yolunu ulaşıma kapattı. Bölgeden Bayburt’a seyir halinde olan araçlar aşırı yağmurun oluşturduğu heyelan sonucunda daha fazla ilerleyemeyerek Araklı yönüne geri döndüler. Bekleyen araçların Çatak mevkinde kuyruklar oluşturduğu belirtilirken, yağmurun şiddetli bir şekilde yağmaya devam ettiği kaydedildi.



Bakan Pakdemirli dün uyarmıştı


Bölgede yağışlar sürerken yetkililer olası heyelan ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada önümüzdeki 2 gün boyunca vatandaşların bölgede dere yataklarından uzak durması uyarısında bulunmuştu. Vatandaşların önümüzdeki 2 gün boyunca dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan Bakan Pakdemirli “Havanın geçici bir şekilde iyi olduğuna, havanın güneşli olduğuna aldanmamamız lazım. Çok az yağışlarla dahi bölgede heyelan olma ihtimali yüksek. Bunun da ana sebebi uzun yıllar ortalamasının yüzde 43 daha fazla son 19 günde bölgenin daha fazla yağış almış olması. Uzun yıllar ortalamamızın yüzde 50 daha fazla yağışını aldık. Toprak suya doymuş durumda. Ufak bir yağış bile heyelanları tetikleyebilir” ifadelerini kullanmıştı.



Bugün de Valilik uyardı


Bugün de Trabzon Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trabzon için ’sarı alarm’ vermesinin ardından bir açıklama yaparak ilçe ilçe sel ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Valilik’ten yapılan uyarıda "İlimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden, vatandaşlarımızın taşkın, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan hava tahmin raporuna göre 20.06.2019 saat 12.00 ile 21.06.2019 saat 12.00 arası Trabzon ve çevresinde; özellikle bu gece yarısından itibaren Trabzon’un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı) çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış vb. meteorolojik olaylara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yatakları ve sel riski taşıyan yerlerde bulunmamaları hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç badmintonculara millî destek
    1. Genç badmintonculara millî destek
    2. Caddelerde engelli araç park yerleri..
    3. Vatandaşların dere yataklarından..
    4. Şehit İsa Karakaş’ın ismi kütüphanede..
    5. 2 gündür aranıyordu...Acı haber!
    6. 61 Camide Yaz Kur’an Kursu
    7. BATEM, turizmin hizmetinde
    8. Yalı mahallesinden Başkan Bozkurt’a..
    9. İmren öğretmenin ölümüne ilişkin eski..
    10. TOKİ kurada ev çıksa iptal edebilir..
    11. Osmangazi 200 bin çiçek ile renklenecek
    12. Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne..
    13. Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin..
    14. Kadını öldürüp silahı bahçesine gömen..
    15. Kursiyerlerden yıl sonu sergisi
    16. Erdoğan: Anketlerde manipülasyon var
    17. Kütahya’da bebek ölüm hızı binde 7,2
    18. Adıyaman’da refüj düzenlemesi
    19. Başsavcı Güre’den Başkan Beyoğlu’na..
    20. Trabzon’da şiddetli yağış beklentisi..
    21. Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik..
    22. Otomobilin çarptığı yaya, hayatını..
    23. Van’da ‘İletişim Teknikleri’ konulu..
    24. İzocam, her türlü yalıtım ihtiyacına..
    25. Kamyonlara dadanan akü hırsızı..
    26. Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı
    27. Polis 400 aracı inceleyerek cinayet..
    28. Sarıyer seçime gidiyor
    29. İran’da 4.6 büyüklüğünde deprem
    30. Diyabetten 1 bacağını kaybeden hasta,..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!