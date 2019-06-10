Trabzon’da Ramazan Bayramı tatili huzur içinde geçti

Trabzon’da 9 günlük Ramazan Bayramı boyunca asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili kayda değer olay yaşanmadığı belirtildi.

Trabzon genelinde 2 bin polis memuru görev yaparken emniyet tedbirleri üst seviyede tutuldu. Konuyla ilgili olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bayram Tatili süresi boyunca il merkezi ve ilçelerimiz genelinde günlük olarak görevli personelimize ilaveten bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için, tüm müdürlüğümüz personelinin takviyesi ile yaklaşık 2.binpersonelimizin katılımı ile gerekli emniyet tedbirleri en üst seviyede alınmıştır. Buna ilaveten 52 motorize trafik ekibi, 75 asayiş ve güvenlik konularına binaen oluşturulan resmi, sivil ekipler ve yunus ekiplerimiz ile çevik kuvvet, özel harekat dahil tüm birimlerimizce alınan tedbirler neticesinde bayram süresi boyunca asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili kayda değer bir olay yaşanmamıştır” denildi.

Açıklamada, bayram boyunca ölümlü trafik kazasının yaşanmadığı belirtilerek, “İlimiz yol güzergahlarında en üst düzeyde alınan trafik tedbirlerine binaen ölümlü bir kaza meydana gelmemiş olup sadece 19 adet küçük çapta maddi ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.