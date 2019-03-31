Trabzon’da oy verme başladı

Trabzon’da,31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işleme sabah 07.00’den itibaren başladı.

Trabzon’da Yerel Seçim heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Sabah 07.00’den itibaren vatandaşlar bağlı bulundukları mahallerin okullarında kurulan sandıklarda oy vermeye başladı. Trabzon’un 18 İlçesinde kurulan 2 Bin 232 sandıkta 594 Bin 589 seçmen oy kullanması bekleniyor.

Trabzon’da 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen seçimlerde 583 Bin 183 seçmenin oy verme hakkı bulunuyordu. Bu seçimlerde ise 594 Bin 589 kişinin oy verme hakkı bulunuyor. Göç ve genç nüfusla birlikte yerel seçimlerde 11 Bin 406 kişi ilk kez Trabzon’da oy kullanacak.