Trabzon'da Osmanlı Haftası kutlamaları

TRABZON (AA) - Osmanlı Devleti'nin 720. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Osmanlı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Osmanlı Devleti'nin 720. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesine ait mehteran takımının gösterileri katılımcılardan ilgi gördü. Programı turistler de yakından takip etti.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Osmanlı Devleti'nin tarihteki önemine değinerek hak ve adaleti savunan bir anlayışla devletin yönetildiğini söyledi.

Gümrükçüoğlu, dün olduğu gibi bugün de aynı anlayışla devletin yönetildiğine vurgu yaparak "İşte biz ve bizden sonrakilerin de aynen dedelerimiz gibi 1299'da kurulmuş olan Osmanlı Devleti'nin adalet dağıttığı, hak ve hukukun yanında olduğu gibi bugün de aynı şuuru taşıyacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Daha sonra programa katılanlara 5 bin kişilik pilav ve ayran ikram edildi. Kent sakinleri ikramlara yoğun ilgi gösterdi.



