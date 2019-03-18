Trabzon’da Millet Kıraathanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Çamoba mahallesindeki Botanik Parkı bünyesinde oluşturulan Millet Kıraathanesi, Bitki Kütüphanesi ve Kök Müzesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’a ilk Millet Kıraathanesini kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan ve davetliler katıldı. Başkan Gümrükçüoğlu, Millet Kıraathanesi’ni hafife almaya kalkanlar olduğunu ifade ederek “Millet Kıraathanesini bizim yaşayışımızın gündemine getiren devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu hafife almaya kalkanlar oldu. Çünkü tarihimizi bilmiyordular. Kıraathaneyi tavla oynanan, iskambil oynanan kahvehane zannettiler. Hâlbuki ismi üstünde kıraat okumaktan geliyor, hem de adabına uygun okumaktan geliyor. Bakın Yeni Zellanda’da nasıl caniler ortaya çıkarılıyor. Bütün bunlara rağmen, ‘bizim vatanımız, ülkemiz, milletimiz söz konusu edilmesine rağmen biz Hıristiyan terörü demiyoruz’ diyorCumhurbaşkanımız. ‘Biz düşmanlıklar oluşsun istemiyoruz’ diyor. ‘İnanca saygı gösterilmesin, herkes kardeşlik içinde yaşasın’ diyor. İşte onun yolu bu kıraathanelerden geçiyor. Trabzon Botanik 103 bin m2 bir alan. Burası askeri kuvvetlerin eğitim alanıydı. Devlet Başkanımız Türkiye’de iki yer için inisiyatif kullandı. Bize ‘botanik yapacaksanız olur vereyim’ dedi. Tensipleriyle Trabzon Botanik’i şehrimize kazandırdık. Trabzon Botanik bünyesinde de Millet Kıraathanesi’ni hizmete açıyoruz. Nesillerimizin buraya gelip derslerini çalışacaklar, istedikleri kitapları okuyacaklar, burada kötü alışkanlıklardan uzak olacaklar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesilirken, törene katılanlar daha sonra millet Kıraathanesi’nde oturarak sohbet ettiler.