Trabzon'da metruk evde yangın: 1 ölü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden ekipler, metruk evde bulunan Erol Ertekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ertekin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.







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