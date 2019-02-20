Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. deniz üssünün ilk askeri gemisi Yeniçam Limanı’na demirledi.

Türk Deniz Kuvvetlerinin 4 denizde bulunan 8 üssüne bir yenisi daha eklendi. Trabzon’un Sürmene ilçesinde Yeniçam Limanı’nda yapılacak olan 9. deniz üssünün ilk askeri gemisi limana demirledi. Limanda 60 dönümlük arazide kurulması planlanan deniz üssüne demirleyen TCG Fatih 242 isimli askeri gemi ilçe halkı tarafından karşılandı. Fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanmanın ana vurucu unsurlarına lojistik destek sağlayacak deniz üssünün önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacağı öğrenildi.

Askeri gemiyi limanda karşılayan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, 5 yıldır deniz üssünün ilçeye kazandırılması için mücadele ettiklerini belirterek, “Bugün Trabzon için önemli bir gün. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tahsis etmiş olduğumuz alanımıza ilk kez gemi demirledi. Bu çok basit bir olay değil. Yaklaşık 5 yıldır bu konuyla mücadele ediyorduk” dedi.

İlk etapta deniz üssüne 400 asker ve 200 rütbeli ve memurun geleceğini dile getiren Üstün, "Burası deniz üssü olarak tahsis edildi. İlk olarak 400 asker, 200 rütbeli ve memur geleceği söyleniyor. Bu rakam ileride belki de yeterli olmayacak. Daha da büyütülecek. Sürekli burada bir geminin kalıp kalmayacağını bilmiyorum ama tamir için burada tersane kurulacak. Karadeniz’de görev halinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemileri ihtiyaç gördüklerinde burada tamir ve bakım işlerini yaptıracak. Burada sürekli kalan askerler değil, gemi ile gelen askerlerde ilimizde gezecekler” ifadelerini kullandı.