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Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Baba", "Kılçık Mahallesi" ve "Heidi" oyunlarını sahneleyecek

21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), sezonun yeni oyunu "Baba" ile çocuklar için "Kılçık Mahallesi"ni beğeniye sunacak.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba" adlı oyunun rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını ise Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.

Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 23 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilir.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi" oyununda, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran ve müziği Kemal Günüç'e ait.

Oyun, 24 Şubat Pazar günü saat 13.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde minik izleyicileriyle buluşacak.

TDT ayrıca "Heidi" adlı çocuk oyununu küçük izleyicileri için sahneleyecek.

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini ise Ersin Ayhan yapıyor.

Oyun, 26 Şubat saat 10.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde küçük izleyicileri için sahnelenecek.

-"Kırmızı Balık" oyunu

Sosyal medya sitelerinde izlenme rekorları kıran ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan "Kırmızı Balık" müzikal oyunu, Trabzon'da çocuklar için sahneye konulacak.

Oyun, 24 Şubat'ta 13.30 ile 15.00 saatlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde oynanacak.

- Sergi ve konser

Ressam Burcu Öncel ile fotoğraf sanatçısı Hasan Eraydın'ın "Objektiften Subjektife Yolculuk Fotoğraf ve Resim Sergisi", Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

Açılışı 22 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek sergi, 2 Mart'a kadar gezilebilecek.

Karsu 22 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, Sertab Erener ise 26 Şubat Salı günü saat 21.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konserde sevenleri ile buluşacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
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