Trabzon'da kültür sanat
Trabzon Devlet Tiyatrosu, "İkinci El Cinayet" oyununu sahneliyor24 Ocak 2019 Perşembe 11:24
TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İkinci El Cinayet" adlı oyunu sahnelemeyi sürdürüyor.
Dilan Demirel'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Sinem Ersu, dekor-kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Umut Uslusoy, video tasarımını Emre Yıldız ve seslendirmesini Ali Düşenkalkar'ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Hicran Tülüce'ye ait.
Oyun, bugün, yarın ve 26 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
- "Heidi" küçük izleyicilerle buluşuyor
TDT ayrıca "Heidi" adlı çocuk oyununu küçük izleyicileri için sahneleyecek.
Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisi yaptığı oyunun yönetmenliğini ise Ersin Ayhan yapıyor.
Oyun, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde saat 19.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde küçük izleyicilerle buluşacak.
- Resim sergisi
Mustafa Arslan'ın "Fırçamın Ucundan Doğa Hikayeleri" adlı yağlı boya resim sergisi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergileniyor.
Sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.
YORUM YAZ