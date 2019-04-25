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Trabzon'da kayıp kızın cesedi kayalıklarda bulundu

25 Nisan 2019 Perşembe 19:08
Trabzon'da kayıp kızın cesedi kayalıklarda bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde 14 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın cesedi, sahildeki kayalıklarda bulundu.

Sürmene sahilinde kayalıklara sıkışmış bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, cesedin 11 Nisan'da cep telefonu ve kimliğini yanına almadan evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Emel Aktaş'a ait olduğunu tespit etti.

Sürmene Belediyesine ait iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Aktaş'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:08
  1. Genç kız
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