Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Yusuf Kandil, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, akrabasının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan geçen hafta ilçeye gelen Yusuf Kandil'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Yaklaşık 3 gündür AFAD ve polis ekiplerince aranan Kandil'in cesedi Ağasar Deresi'nde bulundu.

Ceset, otopsi için Şalpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.











