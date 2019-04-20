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Trabzon’da kaybolan genç kızdan 9 gündür haber alınamıyor

Trabzon Sürmene ilçesinde yaşadığı evden 11 Nisan’da akşam saatlerinde ayrılan Emel Aktaş’tan 9 gündür haber alınamıyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:52
Trabzon’da kaybolan genç kızdan 9 gündür haber alınamıyor

Trabzon Sürmene ilçesinde yaşadığı evden 11 Nisan’da akşam saatlerinde ayrılan Emel Aktaş’tan 9 gündür haber alınamıyor.


Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Emel Aktaş, 11 Nisan’da akşam saatlerinde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Sağlık Meslek lisesi öğrencisi olan ve 9 gündür kayıp olan Aktaş için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunuldu.


9 gündür aranan Aktaş’ın Emniyete kayıp ilanı veren ailesi kızlarının biran önce bulunması için yardım bekliyor. Çok zor durumda olan ailesi kızları Emel Aktaş’ı görenlerin 155’i arayarak ihbar hattına bildirmelerini istedi.


Aktaş’ın evden çıkarken telefonunu ve kimliğini yanına almadığı öğrenildi.


Ortadan kaybolduğu gün güvenlik kameralarına takılan Emel Aktaş’ın üzerinde pembe bir mont, siyah pantolon ve beyaz ayakkabı olduğu görüntülere yansıdı. Polis Aktaş için her yerde arama çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:52
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