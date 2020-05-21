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Trabzon'da karantinadaki bebeklerin kulağına ezan ve isimleri okundu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:41:45 -
Trabzon'da karantinadaki bebeklerin kulağına ezan ve isimleri okundu

TRABZON (AA) - ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Trabzon'daki yurtta gözlem altında tutulan Baki ve Şerefli ailelerinin bebeklerinin kulaklarına ezan ve isimleri okundu.

ABD'den kente getirilen 288 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülbahar Hatun Yurdu'ndaki karantina süreçleri devam ediyor.

Bu süreci vatandaşların en iyi şekilde geçirmeleri için çaba gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlardan gelen talepleri de ivedi şekilde yerine getiriyor.

Bu kapsamda Mustafa-Elif Baki ile Ergin-Şebnem Şerefli çiftlerinin, bebekleri için ezan ve isimlerinin okunması talebi üzerine harekete geçen görevliler, imam hatip Tevfik Kahvecioğlu'na ulaştı.

Kahvecioğlu tarafından Baki ailesinin bebeği Ekin ile Şerefli ailesinin bebeği Melis'in kulaklarına ezan ve isimleri, Kovid-19 tedbirleri altında okundu.

Kahvecioğlu, ezanını okuduğu her iki bebek için de "Allah analı babalı büyütsün, hayırlı uğurlu olsun." temennisinde bulundu.



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