0553 313 94 23

Trabzon'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

El yapımı 4 ruhsatsız tabanca ile 25 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:10
Trabzon'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldı.

Aramada, farklı markalarda 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılı vaziyette 4 şarjör ele geçirildi.

Ekiplerce bir başka araçta yapılan aramada da 25 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Her iki olayın şüphelileri N.C, F.Ö. ve U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:10
  1. kaçakçılık operasyonu
  2. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak konferansı
    1. GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak..
    2. Vurulduk ey ümmetim uyan artık
    3. Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl..
    4. Ordu’da fındık üreticilerine 10 yılda..
    5. Torbalı’ya 100 yeni fabrika kuruluyor
    6. AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    7. Sinop’ta Orman Haftası
    8. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    9. ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor
    10. Anadolu Müslüman Türk yurdudur
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
    13. Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu..
    14. KYK’lı gençler kortlarla buluşuyor
    15. Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndan..
    16. Mezitli Belediyesi çalışanlarından kök..
    17. TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek
    18. Down sendromlu çocuklar doyasıya..
    19. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    20. Niksar’da yaşlılar unutulmadı
    21. Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti
    22. Burhaniye’de Melih Pabuççuoğlu Bulvarı..
    23. Adalet Ormanı’nda meyve fidanları..
    24. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    25. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    26. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    27. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    28. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    29. Usta reklamcılar Egeli iletişimciler..
    30. İstihdam seferberliği İznik’te..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!