Trabzon'da hırısızlar para dolu çantayı çalarken değil boş çantayı çöpe atarken yakalandılar Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir otomobilden içerisinde yaklaşık 23 bin TL’lik para dolu çantayı alıp kaçmaya çalışan 2 kişi polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir otomobilden içerisinde yaklaşık 23 bin TL’lik para dolu çantayı alıp kaçmaya çalışan 2 kişi polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Tanjant Caddesinde bir araçla seyir halinde iken çöp konteynerine bir poşet attıkları fark edilen M.D. ve K.U. isimli şahıslar şüpheli tavırları nedeniyle bölgede görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.U. isimli şahsın çöp konteynerine attığı poşetteki bayan çantası dikkat çekerken, yapılan araştırma sonucunda daha önceden tanıdıkları ve takibe aldıkları S.A. isimli şahsa ait araçta bulunan para dolu bayan çantasını çalarak arkadaşı M.D.’nin arabasına binip uzaklaşmaya çalıştığı tespit edildi. Çantadan aldıkları 22 bin 915 TL para S.A. isimli şahsa teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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