Trabzon’da hakkında soruşturma açılan polis açığa alındı

Trabzon’da, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan ve serbest bırakılan polis memuru açığa alındı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Halkevi Caddesi’nde bulunan bir restorana giderek sorumlu müdürden çalışanların kimlik bilgilerini isteyen polis memuru M.B. (32), işletme müdürünün ihbarı üzerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Maçka ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen M.B ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla savcılığa sevk edilirken, yutuklanma talebiyle de nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarıldı ve serbest bırakıldı.

Tabanca ve kimliğine el konuldu

Polis memuru hakkında açılan adli soruşturmayla birlikte idari soruşturma başlatan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, M.B.’yi jet hızıyla açığa aldı. Açığa alınan polis memurunun beylik tabancasına ve polis kimliğine de konuldu.

FETÖ’den açığa alınıp dönmüş

Polis memuru M.B.’nin daha önceden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında soruşturma açıldığı ve açığa alındığı ancak yeterli delil bulunamadığından mesleğe tekrar geri iade edildiği öğrenildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, M.B.’nin personel listesini hangi gerekçeyle ve ne için istediği öğrenilmeye çalışılırken, FETÖ/PDY ile bir ilişkisinin olup olmadığı da araştırılıyor. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının soruşturması devam ediyor.