0553 313 94 23

Trabzon’da günübirlik evlere baskın

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerinde toplam 715 günübirlik kiraya verilen evleri denetledi.

08 Mart 2019 Cuma 09:29
Trabzon’da günübirlik evlere baskın

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerinde toplam 715 günübirlik kiraya verilen evleri denetledi.


Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerinde 30 ekip ve 74 personelin katılımı ile günübirlik evlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. İl merkezinde 420, ilçelerde 295 olmak üzere toplam 715 günübirlik kiraya verilen adres denetlenirken, denetlenen işletmelerde 7’si yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 15 kayıtsız şahıs bulundu. 2 işletmeye Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet (veri göndermeme, kayıtsız müşteri) suçundan her birine 7 bin 352 TL olmak üzere toplam 14 bin 704 TL idari para cezası, bir işletmeye ise ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden dolayı kapatma cezası uygulandığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin" jesti
    1. TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin"..
    2. (Özel) Trafikte makas atarak seyreden..
    3. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    4. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    5. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    6. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    7. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    8. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    9. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    10. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    11. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    12. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    13. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    14. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    15. Kayak merkezlerinde son durum
    16. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    17. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    18. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    19. İstanbul'da korkutan patlama!
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!