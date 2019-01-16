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Trabzon'da fırtına

İl genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 kamu binası ile 200 evin çatısı uçtu

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:54
Trabzon'da fırtına

TRABZON (AA) - Trabzon'da etkili olan fırtına dolayısıyla 4 kamu binası ile 200 evin çatısı uçtu.

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde zaman zaman hızı saatte 110 kilometreye ulaşan fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Fırtına sebebiyle 4 kamu binası ile 200 evin çatısının uçtuğu, bazı ilçelerde enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşandığı vurgulandı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:54
  1. AFAD Trabzon Müdürlüğü
  2. çatı uçması
  3. Etkili fırtına
  4. Trabzon

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