Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gümüşhane adli makamlarınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan Ş.Ç. ve C.Ç, örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramada bin 750 dolar, 100 avro ve 2 bin 365 lira ele geçirildi.

Örgütün "büyük bölge talebe mesulü" ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.