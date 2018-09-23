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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi gözaltında

FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

23 Eylül 2018 Pazar 13:25
Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışmalarda Akçaabat ilçesinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki hücre evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan 2'si kadın 3 zanlı yakalandı.

E.G. adlı kadının Artvin'deki adli makamlarca arandığı, faaliyet yürüttüğü Trabzon'da "bölge talebe mesulü", Artvin'de de "mütevelli heyeti"nde olduğu, kapatılan okulda öğretmenlik yapan İ.A'nın ise Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğince arandığı belirlendi.

Çorum'daki adli makamlarca aranan N.H. adlı kadının "bölge talebe mesulü" ve kapatılan örgüte ait şirketin çalışanı olduğu, ByLock kullandığı tespit edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramada 14 bin 275 lira, 400 dolar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:25
  1. Çorum
  2. Artvin
  3. FETÖ/PDY
  4. Trabzon
  5. operasyon
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