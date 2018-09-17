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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi gözaltında

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:55
Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da saklanan ve İstanbul'a gitme hazırlığında olan R.E'yi, operasyonla yakaladı.

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan zanlının, "ByLock" kullanıcısı olduğu, halen Erzincan'da FETÖ/PDY'nin yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgütün "büyük bölge talebe mesulü" görevi bulunduğu tespit edildi.

Aramada üzerinde 2 bin 650 dolar ve 905 lira bulunan şüphelinin, gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, geçen yıl FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kadının üzerinde, zanlının fotoğrafının yer aldığı başka bir isme kayıtlı kimlik belgesi ele geçirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:55
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. FETÖ/PDY
  4. Trabzon
  5. operasyon
  6. gözlatı

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