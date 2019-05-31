Trabzon'da FETÖ'nün iş adamı mütevelli heyeti grubu davası FETÖ/PDY'nin iş adamı mütevelli heyeti grubunda yer alan 15 sanığın yargılandığı davada, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in 2 yeğeninin de bulunduğu 11 kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, 4 sanık beraat etti

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iş adamı mütevelli heyeti gruplarına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 15 sanıktan, aralarında Gülen'in 2 yeğeninin de bulunduğu 11 kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yaşar K, Haydar G, Yusuf G, Savaş S, Samih Y, Ahmet Ş, Abdulbasid Gülen, Salim B. ile yakınları ve avukatları katıldı. Recep Gülen'in Gebze Adliyesinden, Ceyhun B'nin Adana Adliyesinden, Lütfettin E'nin Erzurum Adliyesinden, Recep A'nın ise Büyükçekmece Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya Barış G, Selim D. ve İsa Ç. gelmedi. Mahkeme heyeti başkanının son sözlerini sordukları sanıklardan Abdulbasid Gülen, "Fetullah Gülen ile babamın amcasının çocuğu olmasından başka bağım yoktur. 17 yıl bu müesseselerde karın tokluğuna çalıştım. Beraatimi istiyorum." dedi. İddianamede geçen suçlamaları kabul etmediklerini belirten diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülen'in yeğenleri Abdulbasid Gülen ve Recep Gülen ile Haydar G, Yusuf G, Savaş S, Ahmet Ş, Selim D, Salim B, Samih Y, Ceyhun B. ve Barış G'nin 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla çarptırılmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verdi. Heyet; İsa Ç, Yaşar K, Recep A. ve Lütfettin E'nin ise beraatine hükmetti.

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