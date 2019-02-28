Trabzon’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 4 gözaltı Trabzon’da polis ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen baskında 3 ayrı adreste 4 örgüt mensubu yakalandı.

Trabzon’da polis ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen baskında 3 ayrı adreste 4 örgüt mensubu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik yaptıkları çalışma sonucu Ordu’da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon’da saklandıkları tespit edildi. Tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, baskınlarda "bölge talebe mesulü" oldukları belirlenen Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. isimli 4 kişi gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi.

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