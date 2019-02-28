0553 313 94 23

Trabzon’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 4 gözaltı

Trabzon’da polis ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen baskında 3 ayrı adreste 4 örgüt mensubu yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Trabzon’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 4 gözaltı

Trabzon’da polis ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen baskında 3 ayrı adreste 4 örgüt mensubu yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik yaptıkları çalışma sonucu Ordu’da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon’da saklandıkları tespit edildi. Tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, baskınlarda "bölge talebe mesulü" oldukları belirlenen Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. isimli 4 kişi gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro Kızılay’dan gitmeli"
    1. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    2. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    3. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    4. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    5. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    6. Beşiktaş, Kayserispor maçının..
    7. Nevşehir Kalesinde define arayan 3..
    8. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    9. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    10. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı..
    11. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    12. Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a..
    13. Baba tartıştığı oğlunu göğsünden..
    14. 263 Madenci anısına tırmanış yapılacak
    15. AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık,..
    16. Turizm şoförlerine eğitim
    17. İmran Han, Erdoğan'ı arayacak
    18. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    19. Niğde’de üç kişi soba gazından..
    20. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    21. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    22. "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda..
    23. Van'da çığ düştü! Ekipler ve onlarca..
    24. Çerkezköy TSO’da seçim heyecanı
    25. Kızılay’dan anlamlı yardım
    26. Serhat Çelik: "28 Şubat darbecileri en..
    27. Tüketici ödülleri sahiplerini buluyor
    28. 6 yaşındaki minik İbrahim’in organları..
    29. Pakistan, Hindistan'a zeytin dalı uzattı
    30. Edremit’te maskeli market soygunu
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."