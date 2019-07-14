Trabzon’da FETÖ’den 3 yılda yaklaşık 9 bin şüpheli hakkında işlem yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin Trabzon’da yürütülen soruşturmalarla birlikte açılan davalardaki rakamlar ihanetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından geçen süre zarfında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6 bin 287 soruşturma dosyası hazırladığı, 8 bin 612 şüpheli hakkında işlem yaptığı öğrenildi.

Savcılığa 2 bin ihbar

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bugüne, Trabzon’da savcılık ve kolluk kuvvetlerine 2 bin ihbar gelirken bu ihbarlara binaen bin 197 ihbar dosyasının açıldığı, bunun neticesinde bin 370 iddianame hazırlandığı ve bin 999 kişinin örgüt yöneticiliği/üyeliği suçundan iddianamelerde yer aldığı bilgilerine ulaşıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda 361 sanık adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 bin 150 dosya ile bin 641 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Bin 667 dosya hakkında ise yetkisizlik verildi.

Askeri yapılanma çökertiliyor

FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Trabzon’da yürüttüğü soruşturmalarda 230 muvazzaf subay, astsubay ve asker hakkında işlem yapıldı. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında yer alan muvazzaf askerlere yönelik yürütülen "ankesör" soruşturmalarında 105 asker açığa çıkarıldı. Hakkında işlem yapılan ve soruşturma açılan 230 askerden 73’ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Bin 389 davada 672 mahkumiyet

Soruşturma aşamasının ardından Trabzon’da 2. Ağır Ceza ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde açılan örgüt üyeliği ve yöneticiliği davalarının önemli bir kısmı karara bağlandı. FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Trabzon’da bin 389 kamu davası açıldı. Bu davalarda yargılanan 2 bin 280 sanıktan 672’si hakkında “anayasayı ihlal”, “terör örgütü kurma veya yönetme” veya “terör örgütüne üye olma” suçlarından mahkumiyet kararı verildi. Yargılanan sanıklardan 421’i beraat etti, 168 kişi hakkında ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı uygulandı. 161 sanık hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Trabzon’da, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 302, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 195 olmak üzere toplam 497 davada yargılamalar devam ediyor.

Eski albaya müebbet hapis

Trabzon’da görülen FETÖ/PDY davalarında asker, polis, iş adamı, hakim, savcı, avukat, gazeteci ve kamu görevlilerinden oluşan çok sayıda kişi hapis cezaları aldı. Trabzon’daki en yüksek hapis cezası eski Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Bahadır Dalgıç’a verildi. Dalgıç, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucu ’anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Başsavcı Tuncel’den kararlılık vurgusu

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı. FETÖ/PDY ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Tuncel, “İlerleyen süreçte özellikle FETÖ’nün askeriye içerisindeki uzantılarını tespite yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırarak valiliğimiz, Jandarma Komutanlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli olarak FETÖ/PDY ile mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.