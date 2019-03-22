Trabzon’da FETÖ operasyonu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi Trabzon’da gözaltına alındı.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi Trabzon’da gözaltına alındı.

Giresun adli makamlarınca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şahıs Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Örgüte müzahir kapatılan bir kolejde öğretmenlik yaptığı tespit edilen, ayrıca örgütün Giresun’da görevli her sınıftan emniyet müdürlerinden sorumlu olduğu bilinen E.B. gözaltına alınırken üst aramasında bin 550 TL ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.