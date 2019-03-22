Trabzon’da FETÖ operasyonu
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi Trabzon’da gözaltına alındı.22 Mart 2019 Cuma 14:49
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi Trabzon’da gözaltına alındı.
Giresun adli makamlarınca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şahıs Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Örgüte müzahir kapatılan bir kolejde öğretmenlik yaptığı tespit edilen, ayrıca örgütün Giresun’da görevli her sınıftan emniyet müdürlerinden sorumlu olduğu bilinen E.B. gözaltına alınırken üst aramasında bin 550 TL ele geçirildi.
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