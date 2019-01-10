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Trabzon'da eğitime kar engeli

10 Ocak 2019 Perşembe 10:01
Trabzon'da eğitime kar engeli

TRABZON (AA) - Trabzon'un 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzköy, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Şalpazarı ilçesinin Doğancı, Simenli ve Gökçeköy ilkokulları ile Çarşıbaşı ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Hayrat ilçesindeki aşırı buzlanmadan dolayı ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen bazı servislerin ise okullara taşıma yapamadığı kaydedildi.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:01
  1. kar tatili
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