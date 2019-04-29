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Trabzon'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 5 kişi yakalandı

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:54
Trabzon'da DEAŞ operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Ö.Y, E.U, Ş.Y.K, A.S. ve A.Z.N, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 27 bin 850 dolar, 2 bin 350 avro, 20 bin 175 lira, çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ve 1 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin işlemlerinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdürüldüğü bildirildi.


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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:54
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  2. gözaltı
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