Trabzon'da, "Cumhur İttifakı Birlik Yürüyüşü"

TRABZON (AA) - Trabzon'da, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları tarafından, "Cumhur İttifakı Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen AK Parti ve MHP teşkilatları önce basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Cumhur İttifakı'nın bir gönül ittifakı olduğu belirterek, AK Parti ve MHP'nin özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gittikçe perçinleşen gönül bağları kurduğunu ifade etti.

Revi, 31 Mart seçimleri 7 düvelin Türkiye'ye saldırdığı bu dönemde bir dönüm arz ettiğine değinerek, şunları söyledi:

"Terörle ve ekonomik saldırılarla Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlerin 24 Haziran'ın rövanşını almak için kirli ittifaklar içine girdiklerini hep birlikte görüyoruz. Amaçları sadece milletimizin birliğini, dirliğini bozmak, Cumhur İttifakı'na halel getirmek. Ancak bu aziz milletimiz Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da dirayeti ve ferasetiyle kirli ittifaklarla bir araya gelenlerin oyununu bozacak, onlara fırsat vermeyecektir. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı sahip olduğu milli mücadele ruhuyla ve aziz milletimizin teveccühüyle Türkiye'ye ve milletimize tuzak kurmaya çalışanları şaşkına çevirecektir. Milletimiz beka için milli karar, cumhur için istikrar diyecektir."

- "Üstümüze düşeni yapacağız"



MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı bu ülkenin olmazsa olmazlarındandır." şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Liderimizin ayağını bastığı yere basacağız, gösterdiği işarete uyacağız. Sonuna kadar biz üstümüze düşeni yapacağız. Bütün ilçelerde Cumhur İttifakı'na ait adayları destekleyeceğiz. 16 ilçede AK Parti'nin adayları 2 ilçede de bizim adaylarımız gösterilmiştir. Bunların hiçbirini birbirinden ayırt etmeden destekleyeceğimizin sözünü veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından grup, ellerinde Türk bayraklarıyla, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndan başlayarak, Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte Cumhur İttifakı adayları, vatandaşlara gül dağıttı.

Yürüyüşe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, Cumhur İttifakı adayları, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.



