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Trabzon’da çatlaklar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada incelemeler sürüyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada incelemeler devam ediyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:58
Trabzon’da çatlaklar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada incelemeler sürüyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada incelemeler devam ediyor.


Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Yalı Mahallesi Alioğlu Sokakta bulunan 4 katlı Özdil Apartmanı’nın 3. katında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Çatlaklar nedeniyle endişelenen bina sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye belediye ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşalttı. Binanın giriş kapısına ve çevresine şerit çekildi. 4 katlı binanın akıbetiyle ilgili olarak ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi yetkilileri binayla ilgili olarak incelemelerini sürdürüyor.



"Çok korktum"


Dairesinde oluşan çatlaklar nedeniyle korku dolu bir gece yaşayan Elmas Hacısalihoğlu, "Benim dairemde oldu. Altan ve üsten oluşan çatlaklardan sonrada orta yerinden yıkılmaya başladı. Çok korktum. İstanbul’da yaşanan en son olaydan sonra televizyonlarda gördüklerimiz karşısında insan korkuyor. Ev sahibini ve muhtarımızı aradım. Oğluma gelip beni almasınısöyledim. Daha sonra onlar yetkililere ulaştılar ve gelip inceleme yaptılar. Tedbir amaçlı evleri boşaltmamızı istediler. Geceyi de yakınımın yanında geçirdim. Yetkililerde incelemelerini sürdürüyor. Bakalım ne olacak ama korkuyorum" ifadelerini kullandı.



"İstanbul’da çöken bina sonrası vatandaşımızda korku ve panik oluştu"


Yalı Mahallesi muhtarı Dursun Kara ise gece meydana gelen olay sonrası tedbir amaçlı binayı boşaltıklarını belirterek, "Binada meydana gelen çatlaklar sonrası bize bilgi verdiler. Bizde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi yetkililerine ulaştık. Onlarda binada gelip baktılar. İkinci kattı fayansların yerden oynaması sonucu çatlaklar meydana geldi. Bizler de tedbir amaçlı binayı boşalttık. Yetkililerde gelerek binada tespitler yaptı. Bizlerde tespitlerin sonucunu bekliyoruz. Vatandaşta bir korku ve panik oldu. 15 gün önce İstanbul’da çöken binayla ilgili olarak burada da bir korku oluştu"dedi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:58
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