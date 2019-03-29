0553 313 94 23

Trabzon'da çatı yangını

Ortahisar ilçesinde çıkan yangında çatıda bulunan güvercin ve civcivler telef oldu

29 Mart 2019 Cuma 01:56
Trabzon'da çatı yangını

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında güvercin ve civcivler telef oldu.

İlçeye bağlı 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binayı boşaltarak yangına müdahale etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Çatıda hasar oluşan yangında can kaybı yaşanmazken, çatıda bulunan güvercin ve civcivlerin bir kısmı telef oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 01:56
  1. Trabzon
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu
    1. Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü..
    2. Washington'da "Orta Doğu'da Akademik..
    3. Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
    4. "Hollanda-Türkiye arasında ticarette..
    5. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop..
    6. Kayıp kız çocuk ölü bulundu
    7. Almanya Suudi Arabistan'a silah..
    8. İsrail askerleri Gazze'de 5..
    9. BBC yalan haber yaptığını kabul etti!
    10. Trabzon'da çatı yangını
    11. Fenerbahçe İtalya'da kazandı! Liderlik..
    12. Bakan Soylu açıkladı: Yakında tamamen..
    13. KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü
    14. BBDSO'dan "Beethoven 9. Senfoni"..
    15. Venezuela krizine bir ülke daha..
    16. AVM’deki bombalı saldırı girişiminde 4..
    17. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    18. İsveç Meclis Başkanından Stockholm..
    19. Organik ürünler PTT kargoyla..
    20. Vali Akbıyık, taziye evi, Kur’an kursu..
    21. Bakan Soylu: 318 bin 500 kişi geri döndü
    22. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat!
    23. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    24. Guaido'ya vurulan darbe ABD'lileri..
    25. 3 saat sonra intihardan vazgeçti
    26. Katar ve İngiltere'den orta deniz..
    27. İnsan kaçakçıları cankurtaran yeleği..
    28. Genel Sağlık Sigortası borcu olan..
    29. La Liga'da flaş karar! 19.30'dan sonra..
    30. Dr. Mehmet Nil Hıdır ve Dr. Tahir Ateş..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak