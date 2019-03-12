Trabzon'da üniversite kampüsünde yangın çıktı!
Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra ilçesindeki kampüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.12 Mart 2019 Salı 09:42
Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
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