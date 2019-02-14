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Trabzon’da bir mahallenin başı köpeklerle dertte

Trabzon’un Yıldızlı mahallesinde bulunan Toplu Konutlar’da kalan Küme Evleri sakinleri, başı boş köpeklerle yaşadıkları sorunları Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’na anlatarak sorunlarına çare aradılar.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:50
Trabzon’da bir mahallenin başı köpeklerle dertte

Trabzon’un Yıldızlı mahallesinde bulunan Toplu Konutlar’da kalan Küme Evleri sakinleri, başı boş köpeklerle yaşadıkları sorunları Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’na anlatarak sorunlarına çare aradılar.


Sabah saatlerinde Trabzon Valiliği’ne gelen yaklaşık 20 site sakini, Vali Ustaoğlu ile görüşerek dertlerini anlattı.


Görüşmenin ardından valilik dışında konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan gruptan 2 gün önce köpek saldırısı sonucu eli yaralanan Emine İslamoğlu, sorunlarının çözümü için son çareyi valiliğe gelmekte bulduklarını söyledi. İslamoğlu “Ben markete gidiyordum. Köpeğin yanından geçerken elimde bir şey olmadığı halde üzerime sıçradı, bende yüzüm zarar görmesin diye elimle müdahale ederken elimi ısırdı. Bu şekilde mahallede 20 tane başı boş köpek var, daha önceden de çok tepkimiz oldu ama herhangi bir müdahalede olmadı kimse tarafından. Bana sitede oturan kişiye ait olan bir köpek saldırdı. Biz de son olarak çareyi Valiliğe gelmekte bulduk, derdimizi anlattık" dedi.



"Korkudan kapıya çıkamıyoruz, markete gidemiyoruz"


Şikayete gelen diğer site sakini kadınlar ise “Sitede yürüyemez, markete gitmeye korkar olduk, elimize bir şey almadan gezemiyoruz. Bu köpeklere bakan Aysun isimli kadına ’bu köpekler insanlara saldırıyor desekte’, ’Burdan geçmeyin’ diyerek bize tepki gösteriyor. Biz artık devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Hayvan hakları varda insan hakları yok mu ? Korkumuzdan köpekleri görünce ağaca çıkıyoruz. Nereye kadar böyle gidecek?Korkudan kapıya çıkamıyoruz” şeklinde konuştular.


Site sakinlerinden Yakup Hasanoğlu ise "Her yerde hayvan hakları konuşuluyor. Sitede bu şekilde hayvan ve köpek bakılamayacağı yazılmasına rağmen kimse bunu umursamıyor. Kime ne diyorsak söylenen tek şey hayvan hakları. Bu insanların hakları ne olacak ?" ifadelerini kullandı.



"Bir ayda 4-5 yakın saldırı vakası oluyor"


Mahalle sakinleri ile birlikte Valiliğe gelen Yıldızlı Muhtarı Ufuk Can ise Yıldızlı mahallesi TOKİ Küme Evleri’nde yaklaşık 4-5 Bine yakın nüfusun yaşadığına dikkat çekerek "Bunun yanında bölgede turizme hizmet veren restoranlar da var. Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz de geliyor. Buradaki en büyük sıkıntımız sokak hayvanları, bu köpekleri birileri tarafından buraya bırakılıyor. Buradaki bazı hayvanseverler bunları sahiplendi fakat şu gelinen durumda bu hayvanlar hırçınlaştı. Bir ayda 4-5’e yakın saldırı vaka oluyor. Burası hem turizm bölgesi hem de yaşanabilir bir bölge. Vali beye geldik durumu anlattık rica ettik. Sağolsun Vali bey de bizleri kırmadı en kısa zamanda bu sorunu çözeceklerini ilettiler. Çocuklarımızı okula markete gönderemiyoruz, inanın herkes elinde bir değnekle dolaşıyor, köpek gelir bize saldırır diye. Devletimizin bu konuda bize gelip yardımcı olmasını bu sorunu çözmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:50
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