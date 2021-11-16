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Korona Virüs Trabzon’da aşı yaptırmayanların sayısı açıklandı
Korona Virüs

Trabzon’da aşı yaptırmayanların sayısı açıklandı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da hedef nüfusun yüzde 76,1'inin aşısının tamamlandığını, 43 bin 421 kişinin ise hiç aşı yaptırmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:24:00 -
Trabzon’da aşı yaptırmayanların sayısı açıklandı

Hakan Usta, Trabzon'un hedef nüfusa göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerini sosyal medya hesabından paylaşarak, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

İl genelinde 60 yaş üstü kişilerin yüzde 92,2'sinin iki doz aşısının tamamlandığını ifade eden Usta, bu oranın 50-59 yaş aralığında yüzde 86,2, 40-49 yaşta 78,1, 30-39 yaşta yüzde 69,2, 20-29 yaşta yüzde 69,2, 15-19 yaşta yüzde 49,9, 15 yaş altı kişilerde ise yüzde 21,4 olduğunu kaydetti.

Usta, Trabzon'da 671 bin 63 kişilik hedef nüfusun yüzde 76,1'inin aşısının tamamlandığını belirterek, 43 bin 421 kişinin ise hiç aşı yaptırmadığına dikkati çekti.

Özellikle gençlere aşı çağrısında bulunan Usta, "Değerli halkımız, tablo bize özellikle 20 yaş altı aşılanması gereken kişilerin biraz daha işi sıkı tutmaları gerektiğini gösteriyor. Okulların da tatil döneminden daha fazla istifade edebilmek için lütfen gençler, çocuklar aşıya." ifadelerini kullandı.

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