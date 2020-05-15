Trabzon'da akılalmaz görüntü! Korona testini duyunca 1 saat havada asılı kaldı
Trabzon'da koronavirüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu kişi, çarşafları camdan sarkıtıp hastaneden kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu yetmeyince 1 saat havada asılı kalan şahıs güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, koronavirüs şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katındaki başka bir odaya geçti.
Pencereden çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip, kaçmayı palanladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak inmeye çalışan hasta, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çarşafların boyu zemine kadar ulaşmayınca şüpheli, 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Bir kişinin havada asılı olduğunu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.