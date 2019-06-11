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Trabzon’da adliye personelinden Yargı Reformu Paketi’ne tepki

Büro Memur-Sen Trabzon Şubesi, açıklanan Yargı Reformu Paketi’nde zabıt katiplerinin kurum içi görevde yükselme sınavının kaldılmasına adliye önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

11 Haziran 2019 Salı 23:38
Trabzon’da adliye personelinden Yargı Reformu Paketi’ne tepki

Büro Memur-Sen Trabzon Şubesi, açıklanan Yargı Reformu Paketi’nde zabıt katiplerinin kurum içi görevde yükselme sınavının kaldılmasına adliye önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.


Trabzon Adliyesi önünde toplanan Büro Memur-Sen üyesi adliye çalışanları, 30 Mayıs 2019’da açıklanan Yargı Reformu Stratejisi paketinde yer alan, zabıt katiplerinin kurum içinde Görevde Yükselme Sınavı (GYS) ile yazı işleri müdürü olabilmesini sağlayan hakkın kaldırılmasına tepki gösterdi.


Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mustafa Kahraman’ın okuduğu basın açıklamasında, Adalet Bakanlığı personelleri olarak durumu üzüntüyle karşıladıklarını belirterek; “Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerdeki mesleki tecrübeye sahip çalışanların emeklerinin gözardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü atanması aksamalara neden olabileceği gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır” iddiasında bulundu.


Paket hazırlanırken çalışmanın paydaşı olan adliye çalışanlarının ve yetkili sendikanın görüşünün alınmamasının asla kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, Türkiye Barolar BirliğiBaşkanı Metin Feyzioğlu da kınandı. Açıklamada, “Türkiye Barolar Birliği Başkanının Yargı Reformu Paketini değerlendirirken yapmış olduğu açıklamada, dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi yazı işleri müdürleri imiş gibi hedef gösterilmesi ve bu göreve hukuk mezunlarının atanması ile sorunların ortadan kalkacağının ifade edilmesi yargı çalışanlarımıza hakarettir. Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor, Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’nu adalet çalışanlarından özür dilemeye davet ediyorum” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 23:38
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