0553 313 94 23

Trabzon’da 8 bin 600 öğrenci LGS’de ter döktü

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:18
Trabzon’da 8 bin 600 öğrenci LGS’de ter döktü

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da yapıldı.


Dernekpazarı ve Hayrat ilçesi dışındaki tüm ilçelerde 32 sınav merkezinde yapılan sınava 8 bin 600 girerken, 2018 yılında yapılan sınava ise 8 bin 641 öğrenci katılmıştı. İki oturum şeklinde yapılan sınav, sözel ve sayısal bölümünden oluşurken öğrenciler sabah saat 09.30’da girdiği sınavı 12.50’de tamamladı. Öğrenciler 50 sözel, 40’ı sayısal olmak üzere toplam 90 soruyu verilen süre içerisinde cevaplamaya çalışırken, okul dışında bekleyen veliler çocuklarından daha çok heyecanlı oldukları gözlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu
    1. TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu
    2. (Özel) Karnında saplı kalan ekmek..
    3. Damla tarifi nasıl yapılır? Damla..
    4. Malatya’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    5. KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye..
    6. Korkulukları aşan tır iki köprü..
    7. Başkan Gülsoy’dan Ramazan Bayramı..
    8. Yavuzeli’nde Kadir gecesi huşu ile..
    9. Samsun’da bayramın 1. günü toplu..
    10. Hülagu’ya ders veren Kadıhan
    11. MEB mesleki çalışma programı 2019..
    12. Milli okçu Eroğlu'nun aklı 2020 Tokyo..
    13. Akıllı yelek görme engelliler için..
    14. İzmir’de ’kadın şoförler’ dönemi..
    15. 20 yıl sonra besin tercihleri değişecek
    16. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    17. Taksicilerden Uber talebi: “Kanunlarla..
    18. THY yolcularını uyardı! "Sakın..
    19. Çiftçilere anız uyarısı
    20. Gümüşhane’de tarihi ve turistik..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti