Trabzon’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trabzon’da düzenlenentörenle kutlandı.

Etkinlik kapsamında TrabzonValisi İsmailUstaoğlu koltuğunu, Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Tuğra Özbey ve 2. sınıf öğrencisi Ecem Nur Bozdemir’e devretti. Sabah saatlerinde Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardındanproğramTrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu katılımıyla Ortahisar Yavuz Selim İlkokulunda devam edildi.

Buradaki programa Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, il protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardındanİl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş günün anlamını belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda öğrenciler 23 Nisan Bayramı ile ilgili yaptıkları gösteriler kutlamalara renk kattı.