Trabzon’a yeni inovasyon ve biyoteknoloji merkezi geliyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yaptırılan İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı sürüyor.

Trabzon’da yapımına devam edilen İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi projenin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nu makamında ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, TOBB’un finansal desteğiyle yapımına devam edilen İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi için bundan sonra yapılacak imalatlar hakkında bilgi alarak, TOBB olarak yapım işi ile ilgili her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

TOBB’un katkılarıyla yapılan Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi’nin 11 bin metrekare açık alan üzerine inşa edildiğini belirten TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, üç boyutlu tarama teknolojileri, endüstriyel tasarım, sanal ve artırılmış gerçeklik, Ar-Ge birimleri, biyoteknoloji laboratuvarlarının yanı sıra yönetim ve idari birimler de bulunacak. Ar-Ge Laboratuvar ve ofislerinin bir kısmı merkezin misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olması hedeflenmektedir. Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalar ile sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca merkez Ar-Ge ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal fayda sağlayacaktır. Biyoteknoloji alanında; İlaç Biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyoteknolojik ilaç sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı oluşturulacaktır. İlaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı ilaç hammaddesi olan bitkilerimizden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütülecektir” dedi.