0553 313 94 23

Trabzon’a ’Işık Müzesi’ kurulacak

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tabakhane Vadisi’nde dünyada sadece birkaç ülkede var olan bir ışık müzesi yapılacağını söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 16:32
Trabzon’a ’Işık Müzesi’ kurulacak

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tabakhane Vadisi’nde dünyada sadece birkaç ülkede var olan bir ışık müzesi yapılacağını söyledi.


Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çeşitli ışık oyunlarının yapılacağı müzeye özellikle çocuklar ve gençlerin çok yoğun bir ilgi göstereceğini belirtti. Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi ve Tünel Akvaryum’un tamamlanmasıyla birlikte Işık Müzesi’nin de vadiye yeni bir cazibe katacağını ifade eden Başkan Genç, "Tabakhane vadimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından tıpkı Zağnos vadisi gibi yeşilin bol olduğu, kamelya, ahşap kule, sosyal alanlar ve dinleti alanlarının olduğu yeni bir yaşam merkezi haline getiriliyor. Bizimde Ortahisar Belediyesi olarak Tabakhane vadisinde yapımı devam eden tünel akvaryum projemiz var. Tabakhane vadisi sur bölgesi çevresinde bir de görsel açıdan çok fonksiyonlu bir ’Işık Müzesi’ kuracağız. Her iki projemiz de Tabakhane’nin cazibesini artıracak, buraya yeni bir işlev kazandıracak projeler olacak”dedi.


Işık Müzesi’nde çeşitli ışık oyunu gösterilerinin yapılacağını belirten Başkan Genç, “Özellikle çocuklar ve gençlerin ışık gösterilerine olan merakını biliyoruz. Nasıl ki, gökkuşağı oluştuğu zaman bütün herkesin dikkatini çekiyorsa, bizim ışık müzemiz de başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin ilgisini çekecek bir yapı olacak. Dünyada birkaç ülkede mevcut olan ışık müzesi, Suriçi Kültür Rotası’na önemli fonksiyonlar yükleyecek ve alternatif etkinlik imkanları sağlamış olacak. Müzemizin turistler içinde önemli bir ziyaret noktası olacağını düşünüyorum. Turistlerin de aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan tasarlıyoruz. Bin bir çeşit ışık oyunları ve renk gösterileriyle her yaş grubundan vatandaşlarımızın ışık müzemizde çok güzel vakit geçirebileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni sergilerle görevimize devam edeceğiz”
    1. Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni..
    2. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf..
    3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    4. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    5. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    6. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    7. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    8. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    9. Binali Yıldırım: O katil İstanbul'u..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    11. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    12. MSB memur alımı sonuçları açıklandı! |..
    13. "Benim ülkemde Kürdistan diye bir..
    14. Mali’de askeri üsse silahlı saldırı:..
    15. Bakan Varank: "Siirt’te 3 milyon 800..
    16. "İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"
    17. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    18. Malatya’da kayıp olarak aranan şahıs..
    19. "Kolay bir maç değildi ama..
    20. Başkan Kurt’un Çanakkale Zaferi mesajı
    21. Başkan adayı Sülük’ten birlik ve..
    22. BDDK en az lise mezunu personel alımı..
    23. Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda..
    24. Hatay ile Afrin arasında açılan sınır..
    25. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Cumhur..
    27. PAÜ Sarayköy Meslek Yüksekokulu yeni..
    28. Meral'i, Kemal'i, Sezai'yi çıldırtan..
    29. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 4 -..
    30. Tarrant'ın saldırısı o ülkeyi harekete..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu