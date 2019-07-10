Trabzon’a bir polise soruşturma

Trabzon’da, bir işyerinde çalışanların kişisel bilgilerini öğrenmeye çalışan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Halkevi Caddesi’nde bulunan bir restorana giderek sorumlu müdürden çalışanların kimlik bilgilerini istediği iddia edilen polis memuru M.B. (32), ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Maçka ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen M.B., 4 gün önce gittiği bir işyerindeki sorumlu müdür K.Ç. (28)’den, işyerinde esrar, kokain gibi uyuşturucu maddelerin satıldığını ve ekiplerle uygulama yapılabileceğini söyleyerek tüm çalışanların kimlik bilgilerini istedi.

İşletme müdürü K.Ç., polis memuru M.B.’nin talebini reddederek personel listesini vermedi. K.Ç., durumdan şüphelenerek Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

Ertesi gün işletmeye tekrar gelen M.B., polis kimliğini göstererek listenin hazır olup olmadığını sordu. Listeyi alamayan M.B., müşterilerin olduğu bir saatte işletmeye baskın yapılması durumunda bunun hoş karşılanmayacağını öne sürerek listeyi alma talebini yineledi.

İşletme müdürü K.Ç.’nin ihbarını değerlendiren Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, işyerinin kamera kayıtlarını inceleyerek polisin kimliğini tespit etti. Daha sonra, gece yarısı 00.00 sıralarında işyerine giden M.B., personelin kimlik bilgilerini içeren listeyi tekrar istedi.

KOM Şube ekiplerini arayarak polis memurunun restorana geldiğini ve daha sonra tekrar ayrıldığını bildiren işletme müdürü, M.B.’nin Atatürk Alanı Meydan Parkı’nda olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, M.B.’yi yakalayarak İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürdü.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.B., Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, M.B.’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan M.B., mahkemedeki beyanının ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması devam ediyor.