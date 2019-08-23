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Trabzon yerel basınında AEK galibiyeti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan bordo-mavili takıma ve Ekuban'a, yerel gazeteler övgüler yağdırdı

23 Ağustos 2019 Cuma 10:18
Trabzon yerel basınında AEK galibiyeti

TRABZON (AA) - Trabzon'da yerel gazeteler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan Trabzonspor ve Caleb Ansah Ekuban'a övgüler yağdırdı.

Karadeniz Gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğraf ile "Atina'da Fırtına Kopardık" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında ise futbolcu Ekuban'ın fotoğrafına yer vererek "Yalnız Türkiye Değil Avrupa Sana Kurban Ekuban" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi de "Avrupa'da Trabzon Fırtınası" ve arka sayfasında "Avrupa, Avrupa Duy Sesimizi... İşte Bu Trabzon'un Ayak Sesleri" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Karadeniz'de Son Nokta Gazetesi ise ilk sayfasında, "Helal Size Uşaklar" başlığıyla çıkarken, arka sayfasında "Bundan Sonra Senin Adın Ekuban Mehmet" şeklindeki spotlar altında haberleri okuyucularına aktardı.

Kuzey Ekspres Gazetesi ilk sayfasında, "Atina'da Fırtına", son sayfasında da "Bordo-Mavililer AEK'yı Dağıttı, Ekuban Şov Yaptı" başlıklarını kullanırken, son sayfasında "Atina'da Ekuban Fırtınası" ifadelerine yer verdi.

Taka Gazetesi, "Ekuban Allah'ına Kurban" başlığıyla yer verdiği haberde, son sayfasında ise "AEK Sümela'ya Ziyarete Gelecek!" başlıklarını kullandı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:18
  1. AEK takımı
  2. Caleb Ekuban
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor

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